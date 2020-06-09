На Днепропетровщине на ходу загорелся трамвай с людьми (фото, видео)

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На Днепропетровщине очередной случай пожара в общественном транспорте. На этот раз в Кривом Роге. Здесь прямо на ходу загорелся скоростной трамвай (криворожский вариант метро) с пассажирами. Об этом NNS стало известно из сообщения ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Как стало известно NNS , 9 июня в 13:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в одном из вагонов скоростного трамвая на площади 30-летия Победы Саксаганского района города Кривой Рог. По указанному адресу были направлены отделения 14 и 26 государственных пожарно-спасательных частей 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, а также отделения специализированного формирования Государственного военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда ГСЧС Украины города Кривой Рог.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы установили, что во время следования по маршруту от станции «Кольцо Артема» до станции «Заречная», вблизи наземной открытой станции «Вторая городская больница» во втором вагоне скоростного трамвая №2 возник пожар.

Пассажиры, на момент прибытия пожарно-спасательного подразделения самостоятельно покинули салон электротранспорта. В результате пожара никто не пострадал. Огнем уничтожен один из вагонов трамвая и частично поврежден второй на общей площади 40 кв.м.

Пожар локализован в 13:42 и ликвидирован в 14:10. К тушению возгорания привлечено 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Следует отметить, что маршрут скоростных трамваев в Кривом Роге частично проложен под землей, а частично идет по верху. Страшно представить масштабы трагедии, если бы пожар начался во время движения трамвая по узкому подземному тоннелю…

Напомним, совсем недавно в Днепре на ходу загорелся трамвай с пассажирами. Люди успели покинуть транспортное средство. Один вагон выгорел полностью. ЧП произошло 29 мая. В этот же день в Петропавловском районе Днепропетровской области дотла сгорел рейсовый автобус, перевозивший пассажиров. К счастью, тоже без жертв и пострадавших.

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Автор: Администратор