На Днепропетровщине взорвалась квартира депутата (фото, видео)

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В Днепропетровской области, в Новомосковске, сегодня рано утром произошел мощный взрыв и пожар в многоэтажном доме. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Днепр оперативный, который ссылается на собственные источники и пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как стало известно NNS , взрыв произошел на улице Гетманской. В 5.41 утра в Службу спасения поступило сообщение о произошедшем пожаре в многоэтажном доме. Прибывшие спасатели установили, что взрыв и пожар возник в квартире на 3-м этаже 9-ти этажного жилого дома.

Из квартиры на 4-м этаже, с использованием аппарата защиты органов дыхания, сотрудники ГСЧС эвакуировали 7-летнего мальчика, которого пожарные вывели по лестничной клетке на свежий воздух. Во время взрыва и пожара пострадал владелец квартиры на 3-м этаже, 1984 года рождения, которого с предварительным диагнозом "Ожоги всего тела 1-2 степени", в тяжелом состоянии, госпитализировали в Новомосковскую центральную районную больницу.

Огонь уничтожил домашнее имущество в квартире, где возник пожар. Разрушена стена с соседней квартирой. Также повреждена обшивка балкона в квартире на 4-м этаже.

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По предварительным данным, хозяином квартиры, где произошел взрыв, является депутат Новомосковского городского совета седьмого созыва Андрей Владимирович Александрович.

Момент взрыва

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Автор: Екатерина Андрус