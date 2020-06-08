В Днепре поженилась пара, родившаяся в один год, месяц и день (фото)

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В Днепре поженилась необычная пара. Молодые родились в один день, месяц и год. И свадьбу сыграли в свой общий день рождения. Об этом NNS сообщает со ссылкой на сайт Відкритий, который ссылается на на страницу в Фейсбук Чечеловского районного отдела ГРАЦС.

Как стало известно NNS , счастливым днём для молодоженов стало 6 июня. Именно в этот день родились жених и невеста, и в этот день решили соединить судьбы. Артем и Александра родились в один день, месяц и год — 6 июня 1996 года. Датой регистрации их брака стало 6 июня 2020 года. В ГРАЦС признались, такое совпадение на их памяти, впервые. Молодоженам уже предложили отпраздновать здесь годовщину семейной жизни через шесть лет — 6 июня 2026 года.

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Автор: Екатерина Андрус