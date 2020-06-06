Аваков заявил о начале тотальной проверки полицейских на Днепропетровщине

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Министр МВД Украины заявил о начале тотальной проверки правоохранителей в Днепропетровской области. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на официальную страницу Днепропетровского областного совета и пресс-службу МВД.

Как стало известно NNS , 6 июня Аваков посетил Павлоград. Павлоградский отдел полиции в Днепропетровской области расформирован из-за подозрений о сотрудничестве полицейских с наркоторговцами и фальсификации уголовных дел.

По словам главы МВД Арсена Авакова, проведенное департаментом внутренней безопасности Нацполиции, ГБР и СБУ следствие выявило сотрудничество правоохранителей с наркоторговцами и другими преступниками.

"С сегодняшнего дня мы начинаем тотальную отработку региона",

- заявил министр.

Руководитель Нацполиции Игорь Клименко принял решение переформатировать Павлоградский отдел полиции и четыре его подразделения. Новая команда будет сформирована в течение трех недель, обязательную проверку пройдут около 500 сотрудников отдела.

В данный момент все сотрудники отдела выведены за штат, отдельно проводится проверка фальсификации служебных материалов.

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Пресс-служба МВД сообщает, что 4 июня была прекращена деятельность преступной группы, которую возглавлял начальник Павлоградского отдела полиции. По версии следствия, сотрудники отдела фальсифицировали материалы уголовных дел, чтобы повысить показатели оперативно-розыскной деятельности. Следствие утверждает, что для этого использовались в том числе пытки и запугивание подозреваемых, а также подделывались доказательства.

Семеро сотрудников отдела, включая его начальника, задержаны.

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Автор: Екатерина Андрус