На Дніпропетровщині затримали педофіла, який зґвалтував двох школярок

- 05 черв. 2020
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Як повідомляв раніше NNS , на Дніпропетровщині з квітня 2020 року поліція розшукувала чоловіка, який зґвалтував двох школярок. Нарешті його вдалося затримати.
Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу Національної поліції у Дніпропетровській області. Нагадаємо, зґвалтування двох школярок зафіксовано 18 квітня у місті Кам'янське Дніпропетровській області. Злочинця затримали співробітники правоохоронних органів.
Чоловіку було оголошено підозру. Про це 5 червня повідомили в прес-службі Кам'янського відділу поліції та опублікували фото з місця злочину.
Поліцейські затримали підозрюваного за допомогою деталей фоторобота.
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До пошуків злочинця були залучені кінолог зі службовою собакою і співробітник підрозділу аеропідтримки. На слід ґвалтівника вони вийшли тільки за два місяці. Ним виявився 41-річний неодноразово судимий місцевий житель. До винесення вироку кам'янчанин буде перебувати під вартою.
Злочин трапився 18 квітня на території балки в Південному районі міста. Чоловік напав двох неповнолітніх дівчаток 11 і 12 років. Він був озброєний ножем. Педофіл зв'язав мотузкою дітей, після чого зґвалтував. Злочинець забрав особисті речі потерпілих і зник.
Автор: Екатерина Андрус
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