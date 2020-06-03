На Днепропетровщине мужчина подстрелил и тяжело ранил подростка

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На Днепропетровщине мужчина подстрелил и тяжело ранил 16-летнего подростка. Об этом NNS сообщает со ссылкой на официальный сайт Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно NNS , преступление произошло 2 июня около 22:00 в с. Елизаветовка Петриковского района. Как предварительно установили полицейские, 47-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из собственного зарегистрированного ружья в сторону кустов.

В этом момент на берегу реки занимался спортом 16-летний подросток. В результат стрельбы мальчик получил огнестрельное ранение головы, правого предплечья и грудной клетки.

На месте работала следственно-оперативная группа. Мужчину задержали. Открыто уголовное производство по ч.15 ч.1 ст.115 УК Украины (покушение на убийство). Разбирательства продолжаются.

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Автор: Екатерина Андрус