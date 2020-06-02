Видео - На Днепропетровщине декан университета украл щебень со стройплощадки

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Декан механико-математического факультета Днепровского национального университета Александр Хаминич был уличен в краже щебня. Видео попало в сеть. Об этом NNS сообщает со ссылкой на сайт Новости Днепра.

Как стало известно NNS , жительница днепровского жилмассива Тополь сняла на видео, как мужчина загрузил в багажник своего авто пару ведер щебня, украденного со строительной площадки в местной школе. В ответ на ее попытки пристыдить воришку, тот начал оправдываться, что взял немного.

Пользователи соцсетей опознали в мужчине декана маханико-математического факультета Днепровского национального университета им. Олеся Гончара (ДНУ) Александра Хаминича. На сайте факультета указано, что Хаминич является кандидатом физико-математических наук, профессором, отличником образования Украины.

Журналисты в следующем своем материале о декане, сообщают, что в апреле он получил солидную прибавку к зарплате. Всего за 2019 год на должности декана Хаминич заработал 192 тыс. грн (в среднем чуть более 16 тыс. грн в месяц). За пять месяцев 2020 года декан заработал 87,6 тыс. грн. За январь, февраль, март и май Хаминич получил по 15,6 тыс. грн. В апреле декан получил премию, и в итоге вышло 25,1 тыс. грн.

Автор: Екатерина Андрус