В Днепре дотла сгорел трамвай (фото, видео)

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В Днепре на улице Ударников горожане стали свидетелями инцидента - прямо на ходу загорелся вагон трамвая №19. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Днепр оперативный.

Как стало известно NNS , происшествие случилось 29 мая в 15:41. Трамвай двигался по своему маршруту и внезапно загорелся один из вагонов. Водитель экстренно вызвал полицию и спасателей. На место возгорания оперативно прибыли сотрудники ГСЧС. Огонь почти моментально охватил весь вагон электротранспорта. Пожар потушили в 16:09. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Днепровские журналисты сообщают, что в происшествии, к счастью, никто не пострадал. Но вагон трамвая выгорел дотла. Правоохранители выясняют причины возгорания. Движение электротраспорта на данном участке дороги парализовано.

Автор: Екатерина Андрус