На Днепропетровщине может смениться руководство из-за громких провалов: мнение

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Президент Украины Владимир Зеленский в любой момент может уволить с занимаемого поста главу Днепропетровской облгосадминистрации Александра Бондаренко. Кроме того, сильно шатается кресло и под главой облсовета Святославом Олейником. Об этом пишет Днепровская газета Наше місто, ссылаясь на источники во властных кругах, сообщает NikopolNews .

Сообщается, что, якобы, и Бондаренко, и Олейником занимается лично глава СБУ Иван Баканов.

Автор материала напоминает, что, представляя Александра Бондаренко в Днепре на День города, Зеленский сказал, что дает ему несколько месяцев испытательного срока. Прошло уже 9 месяцев, и Бондаренко допустил столько серьезных провалов в социально-экономическом развитии региона, что хватит нескольким губернаторам на несколько десятилетий, - отмечает журналист.

От пишет о том, что в марте-апреле, в наиболее кризисный момент развития коронавируса, Бондаренко синхронно с главой облсовета Олейником допускал серьезные системные ошибки, граничащие с вредительством. Так, областные власти прозевали мощный очаг коронавируса в Першотравенске и не приняли профилактических мер, из-за чего коронавирус распространился по области. При этом попытки властей Днепра закрыть город от заразы встретили резкое сопротивление главы ОГА и облсовета.

Также автор считает, что власти региона и чиновники от медицины допустили ряд серьезных коррупционных нарушений: от неадекватного распределения С в больницах города до попыток создать VIP — палаты для чиновников в отделении для детей с онкозаболеваниям. Вопреки запрету городских властей Днепра и рекомендаций НСЗУ онкобольных детей из своего отделения были переселены в хирургию, где нет нормальных условий для их лечения. Ведь для пациентов без иммунитета, которые проходят химиотерапию, любая нестерильность может стоить жизни.

Далее он пишет:

«Также возмущение жителей региона вызвали факты закупки облздравом антисептиков по цене, завышенной в три раза, и расходование облсоветом миллионов бюджетных денег на сувениры в ситуации, когда медики области остались без зарплат и выплат, а сами больницы в регионе — под угрозой закрытия.

Прогремел на всю область скандал с детскими интернатами, которые областная власть решила расформировать и перепрофилировать.

В тот самый день, когда президент Владимир Зеленский торжественно пообещал найти 3 млрд, чтобы починить все мосты в стране, а также отремонтировать все дороги, на юге Днепропетровской области обрушился Алексеевский мост. После техногенной катастрофы областная власть хранила молчание почти до конца рабочего дня. После паузы, которая явно затянулась, главный чиновник области, глава ОГА Бондаренко прогнозируемо обвинил в инциденте… водителя машины. Которая, по мнению губернатора, была перегружена.

Буквально в последние дни Олейник и Бондаренко совершили действия, которые привели к резкому росту гражданского противостояния в регионе. Вначале руководители области полностью проигнорировали День Победы над нацизмом во Второй Мировой войне, который является крайне важным для значительной части жителей области. Представители облсовета в некорректной форме провели демонтаж украинской национальной символики в центре Днепра, чем вызвали протесты патриотической общественности.

Такие крайне неоднозначные шаги чиновников провоцируют острый конфликт в регионе и требуют немедленной реакции центральной власти».

«Глава Днепр ОГА Бондаренко и председатель облсовета Олейник давно дискредитировали себя, — отмечает политический эксперт Руслан Василенко. — Занимая высокие посты и якобы представляя действующую центральную власть, они подставляют президента и окончательно уничтожают его рейтинг в регионе. Уволить с занимаемых постов людей, которые провалили все направления, оказались замешаны в злоупотреблениях и провоцируют конфликт в регионе — единственно верный выход для главы государства».

Автор: Администратор