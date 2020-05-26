В Запорожской области 4-летний мальчик выпал из окна 1-го этажа и умер

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Бывают случаи, когда люди падают с большой высоты и остаются в живых. Но бывает, к сожалению, и по-другому… В Энергодаре умер ребенок, выпавший из окна первого этажа. Об этом NNS узнал из сообщения на местном сайте rost-info.com.

Как стало известно NNS , маленький Паша Ремезов выпал из окна квартиры еще 13 мая. В результате несчастного случая у ребенка были многочисленные повреждения, поэтому все это время малыш находился в Запорожской областной клинической детской больнице в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

У него диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, закрытый перелом костей свода и основания черепа, острую эпидуральную гематому, первичный ушиб ствола головного мозга, ушиб мягких тканей головы. Ситуация осложнялась тем, что у ребенка была инвалидность.

Чтобы помочь матери, которая одна воспитывает двух маленьких детей, неравнодушные энергодарцы собирали средства на лечение Павла. К сожалению, несмотря на усилия медиков, малыш скончался. 20 июля Павлику должно было исполниться 6 лет, но судьба распорядилась иначе.

Автор: Екатерина Андрус