У Дніпрі врятували надважких поранених бійців

Завантажте мобільний додаток сайту

У Дніпрі, в лікарні імені Мечникова медики зробили неможливе – врятували життя двох бійців з Донбасу, які отримали, здавалося б, смертельні поранення. Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт «Подробиці».

Як стало відомо NNS , три доби лікарі дніпровської лікарні імені Мечникова боролися за життя двох поранених бійців з Донбасу. Їх поранення здавалися не сумісними з життям, однак через кілька днів боротьби їх вдалося врятувати. Бійці є членами складу батальйону патрульної служби поліції спеціального призначення "Луганськ-1". Кілька днів тому вони потрапили на ворожу міну, внаслідок чого їх командир, полковник Сергій Губанов, загинув, а хлопців терміново доставили в лікарню Мечникова.

На момент госпіталізації бійці перебували у вкрай важкому стані. Лікарі діагностували множинні осколкові поранення, струс мозку та контузію. На даний момент хлопці знаходяться в реанімації і вже прийшли до тями. Їх життю наразі нічого не загрожує.

Сергій Риженко, головний лікар обласної лікарні імені Мечникова сказав:

Наші кращі хірурги, які взялися за цю операцію. Довго не могли зрозуміти, як вони взагалі залишилися живі після таких поранень. Осколок, який більше ніж пів сантиметра пробив грудну клітину, увійшов через стінія і по суті ліг на серцеву сумку. Все вийшло. Хлопці йдуть на поправку.

Автор: Администратор