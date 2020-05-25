В Днепре заведующую музея будут судить за репост в Фейсбуке

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В Днепре 29 мая пройдет суд по делу о репосте в Фейсбуке. Производство открыла СБУ Украины. Перед судом предстанет заведующая усадьбой Яворницкого Яна Тимошенко. Об этом NikopolNews сообщает со ссылкой на страницу самой Яны, которая рассказала о сложившейся ситуации.

Как стало известно NikopolNews , девушка сделала на своей странице репост инфографики, опубликованной в группе «Дніпро на карантині» о послаблении карантина.

Автором данной инфографики был 24-й канал. Эта информация попала тогда на сотни украинских сайтов. Ее массово репостили в соцсетях. А позже выяснилось, что она недостоверная. СБУ объявила ее фейком.

Яна Тимощенко сообщила, что она репостила инфографику до того, как появилась информация о ее фейковости. Однако, СБУ, используя скриншот в качестве доказательства передала дело в полицию Днепропетровской области лично на главу регионального управления Владимира Огурченко. Обвиняют работницу музея в том, что она якобы распространяет панические настроения среди населения.

По словам Яны, наказание небольшое — административный штраф в 170 гривен. Но важен сам прецедент. Ведь теперь у нее будет репутация «фейкомета». Она недоумевает, как должна была проверять информацию? «Обращаться в СНБО или как?». Ведь статья появилась на казалось бы солидном ресурсе.

«Даже если я выиграю это дело, каждому не докажешь, что это было за абсолютно обычный перепост в Фб информации о карантин. И будет как в том анекдоте про ложечки, которые хоть и нашли, но осадок остался нехороший» — написала Яна Тимошенко.

Причем, таких дел, по словам ее адвоката Алексея Погребняка, в области открыли уже около шести.

В комментариях под постом Яны о суде подписчики возмущаются. «Возвращается эпоха Сталина», «Убирайте личные данные со страниц», «Что поделаешь, такие зеленые времена…», - пишут люди. Также они предполагают, что Яна кому-то перешла дорогу, и этот кто-то пожаловался в СБУ. Иначе сложно понять, почему в поле зрения органов попала именно она.

Автор: Екатерина Андрус