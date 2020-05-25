З`явилося відео розстрілу прокурора на Дніпропетровщині

Завантажте мобільний додаток сайту

Як повідомлялося раніше, на Дніпропетровщині, а саме у Кривому Розі місцева мешканка розстріляла співробітника прокуратури №3 Олексія Пипку. З’явилося відео моменту розстрілу. Про це NNS повідомляє з посиланням на Новини Дніпра.

Нагадаємо, під час вечірки з приводу дня народження одного із колег між потерпілим і дівчиною, яка відкрили вогонь, виник конфлікт. Конфлікт стався на вулиці. В ході сварки дівчина випустила у свого опонента всю обойму з травматичного пістолета - прокурор отримав поранення в область живота. Чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані.

Відомо, що дівчині вже обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Потерпілий стверджує, що напад не пов`язаний з його професійною діяльністю.

Інцидент стався вночі 21 травня біля готелю "Україночка". В мережу виклали відео з камер відеоспостереження. Увага! На відео присутня ненормативна лексика!!!

Автор: Екатерина Андрус