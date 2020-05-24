На Дніпропетровщині поліція розшукувала бабусю, яка ховалася за шторою

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На Дніпропетровщині стався курйозний випадок в одній із родин, що проживає по вулиці Космонавтів. Рідні подумали, що їх 82-річна бабуся зникла і підняли на вуха поліцію, хоча сама вона просто сховалася в іншій кімнаті. Про це NNS повідомляє з посиланням на Дніпро оперативний.

Як стало відомо NNS , 20 травня, у Дніпрі на вулиці Космонавтів близько півночі чоловік подзвонив в поліцію з проханням про допомогу. Він розповів, що зникла його бабуся, яка страждає віковою деменцією (недоумство). За словами онука, бабуся вийшла з дому близько 10 хвилин тому і зникла.

Співробітники Патрульної поліції приїхали на виклик і почали обстежувати район. В ході розслідування виявилося, що бабуся весь цей час перебувала вдома і просто ховалася за шторою в іншій кімнаті. На даний момент жінка відчуває себе добре, з нею все гаразд.

Автор: Екатерина Андрус