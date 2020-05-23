Издержки карантина: на Днепропетровщине всю ночь искали 7-летнего ребенка

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От карантина устали все: и взрослые, и дети. Он во многом поменял нашу жизнь, создав массу неудобств. Показательная история произошла на Днепропетровщине. Только чудом она не закончилась трагически. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Национальную полицию в Днепропетровской области.

Согласно информации, полученной NNS , в Верхнеднепровском районе всю ночь искали семилетнего мальчика, который вечером ушел из дома бабушки и дедушки, проживающих в пгт. Новониколаевка. К счастью, на утро ребенка нашли живым и здоровым.

Сообщение о пропаже мальчика поступило в полицию 21 мая около 7 часов вечера. К его поискам привлекли всех сотрудников Верхнеднепровского отделения полиции, в частности сотрудников уголовного розыска, следствия, ювенальной превенции и участковых. К обследованию территории присоединились и кинолог со служебной собакой Пако. Также были задействованы технические средства - квадрокоптер и тепловизор.

Часть работников полиции начали подворовой обход поселка, расспрашивали односельчан, соседей. Также полицейские осмотрели заброшенные дома и дворы. Другие сотрудники начали прочесывать прилегающую к поселку территорию – лесополосе, поля и пруды.

В итоге мальчика нашли аж утром следующего дня. Он шел по трассе в сторону города Каменское.

Как оказалось, на период карантина мальчика привезли пожить у бабушки с дедушкой. Ребенок соскучился по родителям, и решил вернуться домой. Он вышел на дорогу к Каменскому. Утром на трассе его заметили местные жители, которые привезли перепуганного путника к дому бабушки и дедушки. Сейчас с ребенком и его родителями работают полицейские.

Автор: Екатерина Андрус