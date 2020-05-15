На Днепропетровщине мать отказалась от семерых детей

Завантажте мобільний додаток сайту

На Днепропетровщине многодетная мать отказалась от семерых детей. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте krlife.com.ua.

Как стало известно NNS , в Кривом Роге мать семерых детей оставила их бабушке и исчезла. Сотрудники полиции разыскали женщину, но к своим родительским обязанностям она возвращаться не пожелала. Об этом сообщили в службе по правам детей исполкома Криворожского горсовета.

Многодетная мать оставила семерых детей на воспитание бабушке и исчезла. Доход пенсионерки не позволял нормально содержать и воспитывать детвору. В семье не хватало элементарного – еды. Служба по делам детей Саксаганского района долгое время помогала продуктовыми наборами, средствами личной гигиены и канцтоварами. Свою помощь также оказывали учебные заведения, где учатся дети, и благотворительные организации.

Сотрудники ювенальной превенции Саксаганского отделения полиции установили местонахождение горе-матери. Ей предложили вернуться к детям, но женщина отказалась. Ранее её уже привлекали к ответственности по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

12 мая сотрудники полиции и службы по делам детей составили акты о брошенных детях. Ребят направили в детскую больницу, там они проходят медосмотр.

Автор: Екатерина Андрус