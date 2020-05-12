На Днепропетровщине главврача больницы отстранили от работы за выписку 15 больных коронавирусом

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В Кривом Роге главного врача четвертой городской больницы отстранили от выполнения обязанностей из-за того, что он якобы выписал 15 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Криворожского горсовета.

Действия врача расследует специальная комиссия. "Главврач 4-й горбольницы за самовольную выписку пятнадцати пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 отстранен от занимаемой должности. Действия главного врача будут расследованы специально созданной комиссией", - сказал начальник управления здравоохранения горсовета Константин Мурашко.

По его словам, всем выписанным предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка уже туда переведена.

На утро 12 мая в Кривом Роге зарегистрировано 174 подтвержденных случая коронавируса, шесть человек умерли.