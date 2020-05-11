Смертельно опасные игры. Появилось видео, как развлекаются школьники в Днепре (ВИДЕО)

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В сеть попало видео, как подростки гуляют по крыше высотки и даже свешиваются с нее, серьезно рискуя жизнью. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Днепр оперативный. Инцидент имел место в Днепре, однако такие игры практикуются школьниками во всех городах. И, к сожалению, иногда заканчиваются трагически.

В Днепре на 12 квартале горожане зафиксировали опасный "отдых" школьников. Дети залезли на крышу высотки и специально свешивались с неё. Высотный дом находится на ул.Гладкова, 6. Несколько подростков залезли на крышу дома и начали там "развлекаться". Один из героев видео даже свесился с крыши, чтобы получить "дозу" адреналина.

Родители, контролируйте своих детей. Интересуйтесь, чем они заняты в свободное время, которого у них во время карантина появилось больше, а значит и возможностей для реализации «креативных» идей прибавилось.