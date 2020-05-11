Три авиакомпании возобновляют полеты из Запорожья

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Три международные авиакомпании МАУ, Wizz Аir и SkyUp Airlines возобновляют рейсы из Запорожья уже с конца мая — начала июня. Об этом NNS сообщает со ссылкой на местный сайт 061, который ссылается на сайты авиаперевозчиков.

Так, «Международные авиалинии Украины» планируют возобновить рейсы из Запорожья с 23 мая. В системе бронирования уже можно заказать авиабилеты в ряд европейских стран с пересадками.

Венгерская авиакомпания Wizz Аir открыла бронирование билетов на рейсы из Запорожья с 1 июня. В настоящее время доступны следующие направления: Вена, Вильнюс, Вроцлав, Гданьск, Краков и Будапешт.

Бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines планирует возобновить рейсы из Запорожья 24 мая. Первыми станут доступны рейсы в Ираклион (Греция) и Барселону (Испания). Также открываются направления в Ларнаку (Кипр), Батуми (Грузия), Бургас (Болгария), Прага (Чехия), Римини (Италия) и Тель-Авив (Израиль). Детальнее о системе бронирования и графике вылета узнавайте на сайте авиаперевозчика.