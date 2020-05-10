Жуткое ДТП на Днепропетровщине: отбойник прошел через весь салон авто (Фото)

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На Днепропетровщине произошло жуткое ДТП. Отбойник «прошил» салон автомобиля насквозь. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Днепровская панорама, который ссылается на Фейсбук-группу «Просто Днепродзержинск».

Согласно информации, полученной NNS , авария произошла в Каменском. Автомобиль врезался в отбойник, который прошил машину насквозь. Автомобиль двигался через мост и попал в отбойник. Предварительно водитель не справился с управлением. В посте поблагодарили жителей города Каменское, которые могли вытащить из машины водителя.

8 мая в 19:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на мостовом переходе через реку Днепр в Заводском районе Каменского. Автомобиль Skoda Octavia съехал с автодороги и столкнулся с дорожным отбойником, который насквозь пробил автомобиль. В результате происшествия пострадал водитель легковушки.

До прибытия пожарно-спасательного подразделения медики госпитализировали пострадавшего мужчину 1989 года рождения в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.