На Запоріжжі після кесарева розтину померли дитина і жінка. Тіло дитини зникло

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Жахлива подія сталася в Енергодарі. Чоловік втратив молоду дружину і дитину. Поховати кохану разом з малюком він не може, бо тіло дитини… зникло. Святослав Наумичев звинувачує лікарів у злочинній халатності. Про це NikopolNews дізнався з повідомлення вбитого горем чоловіка і батька, який розповів свою історію у Фейсбуці і просить розголосу.

Святослав розповів, що 10 березня 2020 року його вагітна 34-річная дружина, яка була на восьмому місяці, пішла на курси англійської мови. Там в неї відійшли води, і вона потрапила в пологове відділення міста Енергодар.

Лікарі зробили кесарів розтин. На жаль, дитина народилася мертвою. А у матері відмовили нирки.

В тяжкому стані жінку з пологового відділення перевезли у відділення реанімації та підключили до апарату штучного дихання.

За словами Святослава, підключаючи до апарату штучного дихання, дружині пробили легені, але лікарі цей факт приховали.

- На всі наші заклики щось робити (вливати кров, визивати санавіацію для перевезення в Запорізьку обласну лікарню), медики відмахувалися та продовжували пити каву. Наступного дня завдяки нашим наполегливим зусиллям, дружину в тяжкому стані доставили санітарною авіацією в Запорізьку обласну лікарню в відділення реанімації та інтенсивної терапії, - розповів чоловік.

- У виписці з Енергодару зазначається, що кровотечі не було. Але факт - в м.Енергодар по записам 10.03. гемоглобін 120 г/л, по прибутті в Запорізьку лікарню 11.03. гемоглобін 60 г/л. Питання -що сприяло різкому зниженню гемоглобіну, як не велика втрата крові? – задається питанням він.

Після обстеження КТ було виявлено, що пробита одна легеня, в ній знаходиться повітря. Консиліумом лікарів було прийнято рішення зробити операцію (вставили дренаж). Паралельно розробили план лікування для відновлення працездатності нирок (призначили гемодіаліз, потужний курс антибіотиків). Але стан жінки все рівно залишався важким.

Через три дні, 14 березня, лікарі приняли рішення зробити аналіз прокальцитонін. Він показав - сепсис (під час кесарівого розтину занесли інфекцію). Це показали результати гістології. Консиліумом лікарів був розроблений план лікування сепсису, але в повному обсязі дружина не могла отримувати терапію, так як не працювали нирки.

43 дні в реанімації рідні і лікарі боролися за життя жінки. Але, переживши багато операцій і страждань, 23 квітня вона померла в Запорізькій обласній лікарні. 24 квітня дружину Святослава поховали в Енергодарі. Хотіли разом з нею поховати і дитину, але… не змогли.

Чоловік розповідає:

- Коли я прийшов в енергодарський морг, виявилося, що тіло дитини відсутнє. Більш того, ніяких записів в журналах, що дитина потрапила в морг, немає. Розтин дитини робили в м.Запоріжжя (є записи в журналах), тіло дитини разом із довідкою про розтин забрали медичні працівники Енергодару, але до морга тіло не доїхало. Виникає питання - де поділось тіло дитини? Що приховують лікарі пологового відділення? Одне з припущень - дитину могли продати в приватну клініку на органи. По факту смерті дружини і зникнення тіла дитини відкриті кримінальні провадження. Винуватці, які загубили два життя (дитини та здорової молодої жінки), повинні понести покарання. Щоб ці справи були доведені до суду, потрібен максимальний розголос і оприлюднення ситуації. Не можна дозволити, щоб така ситуація відбулася з іншими людьми.



