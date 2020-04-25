В Енергодарі горить 10 га. Вогнеборці рятують ліс і тварин (фото)

- 25 квіт. 2020
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В Енергодарі біля дачного кооперативу «Волна» горить величезна територія лісу. За підрахунками рятувальників, вогонь вже знищив майже 10 гектарів, передає NikopolNews із посиланням на Медіа-центр.
Вогнеборці намагаються ліквідувати полум‘я, однак через сильний вітер пожежа швидко поширюється лісом.
Від 13-ої ДПРЧ Енергодара залучено 35 рятувальників та 10 автоцистерн.
Окрім зелених насаджень, вогнеборці рятують і тваринок, які постраждали внаслідок пожежі. Що спричинило таке масштабне загоряння, поки що невідомо.
Ми щиро вдячні нашим рятувальникам за їхню надважливу та небезпечну роботу.
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