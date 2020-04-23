Двухлетний ребенок умер после избиения отчимом на Днепропетровщине

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На Днепропетровщине погиб двухлетний малыш. Открыто уголовное производство против его матери и отчима. Об этом нам стало известно из сообщения пресс-службы Национальной полиции в Днепропетровской области.

Согласно полученной нами информации, мать мальчика и ее 37-летний сожитель задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

23 апреля около 12.00 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов в поселке Слободский Днепровского района выявлен ребенок 2018 года рождения без признаков жизни.

По предварительной информации, ночью 22 апреля мужчина в присутствии матери нанес мальчику телесные повреждения и оставил его в постели. На утро они обнаружили, что ребенок не подает признаков жизни. Сожитель женщины сбежал, а мать вызвала скорую помощь, которая констатировала смерть мальчика.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. В течение часа мужчину задержали сотрудники группы быстрого реагирования патрульной полиции и доставили в отделение полиции.

По данному факту следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.