ФОТО - Неизведанная Украина: Захватывающая и загадочная Софиевка (Умань)

Мы продолжаем проект «Неизведанная Украина», в котором наш автор Сергей Кузьменко рассказывает об интересных уголках нашей страны, которые обязательно следует посетить тем, кто любит путешествовать и интересуется историей.

Итак… Умань. Софиевский парк.

Во время карантина и находясь в самоизоляции, есть прекрасная возможность предаться воспоминаниям и поделиться ими…, - пишет Сергей Кузьменко.

Многие знают или хотя бы наслышаны о Софиевском парке, в народе просто Софиевка, который расположен в городе Умань. Но есть несколько исторических моментов и фактов, о которых мало кто слышал.

На этот раз речь пойдёт об известном историческом и туристическом объекте Украины, и не только. О месте, которое хранит свои тайны и преподносит старые и новые сюрпризы гостям.

Итак всё по порядку…

Национальный дендрологический парк Украины «Софиевка» (укр. Софіївка) находится в городе Умань Черкасской области. Город стоит на пересечении рек Уманка и Каменка.

На территории Уманского района обнаружили следы пребывания древних племен – трипольцев, черняховцев, скифо-сарматов. Первые письменные упоминания о городе относятся к 1616 г., когда Умань находилась в составе Брацлавского воеводства Речи Посполитой.

В 1726–1832 годах город фактически принадлежал польским магнатам Потоцким. Одним из знаменитых представителей этого рода был граф Станислав Щенсный Потоцкий (1752-1805).

Основное население города тогда составляли поляки и евреи.

Автором идеи и инициатором строительства парка был сам граф Потоцкий.

В 1796 году начались работы по воплощению в жизнь задуманного. Разработкой проекта парка занимался Людвиг Метцель (1764-1848), польский офицер и военный инженер. Под его надзором осуществлялись все строительные работы.

Звучали взрывы, стучали кирки рабочих, вырубающих в природных скалах будущие гроты Дианы и Калипсо, организовывалась водная система, рылись пруды, доставляли на место огромные каменные глыбы, высаживались деревья и кустарники. В общем здесь трудилось более 800 крепостных крестьян. Работали ускоренными темпами в зимний и в осенний период, в любую погоду. А затраты на строительство составили 2 000 250 рублей серебром (по тем временам это просто колоссальные деньги).

Парк был создан в почти безлесной местности, разделённой речкой Каменкой, балками и каньонами, которые врезались в гранит, часто выходивший на поверхность. При создании парка умело использован рельеф, но без заранее намеченного плана. В процессе завершения работ на отдельных участках были высажены местные и экзотические древесно-кустарниковые растения, тогда же были построены первые архитектурные сооружения и созданы украшения в виде скульптуры, преимущественно античной. Это связано с тем, что родиной жены князя Софии являлась Эллада, т.е. Греция.

Скульпторы приезжали из разных стран, например, из Италии и Франции.

За образец был принят парк «Аркадия», что в неборувском имении княгини Радзивилл. Не путайте с Одесской «Аркадией». Это имение расположено в Польше, и в настоящий момент является одним из филиалов Национального музея в Варшаве.

В мае 1802 года граф Потоцкий преподнес парк своей любимой супруге в качестве подарка на ее именины. И был назван в честь неё - Софии Витт-Потоцкой (1760-1822). В этот день на центральной площади парка – Площади Сборов (Площади Собраний) – было устроено праздничное представление с фейерверком.

Завершить строительство Уманского парка Потоцкий не успел – через три года он скончался. Парк унаследовала София, а после её смерти – сын Потоцкого Александр (1798-1868).

Однако, владелицей Софиевки, кроме Потоцкой, была еще одна важная дама.

За поддержку Александром Потоцким Польского восстания 1830-1831 годов (тогда часть Польши входило в состав Российской империи, и как такового государства Польша не существовало) все земли и имения Потоцких в 1832 году были конфискованы.

Император Николай I подарил парк своей жене — Александре Федоровне. И в тот период он именовался «Царицыным садом».

В 1859 году парк «Софиевка» передали Главному училищу садоводства страны. Стали появляться новые посадки, собирались редкие виды растений.

В послереволюционные годы «Софиевка» остается при училище садоводства, хоть и под новым названием «Сад III Интернационала». Только в 1929 году (начало четвертого этапа») парк в Умани получил статус Государственного заповедника, а с 1945 года ему официально возвратили прежнее название – Уманский государственный заповедник «Софиевка».

Этот удивительный дендропарк расположен в северной части города Умань. Его площадь 180 га. Ежегодно в парк приезжает около полумиллиона туристов. Здесь растет более 3000 кустов и деревьев, созданы озера, водопады, гроты и статуи. Это прекрасное рукотворное чудо для единения с природой. В честь этого парка даже была названа маленькая планета.

Здесь можно ходить, как по лабиринтам. На одну дорожку зашел - по другой вышел, многие между собой пересекаются. Много подъёмов и спусков, а также лавочек, где можно присесть и передохнуть. Есть даже подземная река Ахерон, длина которой около 200 метров.

Дендрологический парк «Софиевка» Национальной академии наук Украины широко известен далеко за пределами Украины как одно из самых выдающихся творений мирового садово-паркового искусства конца XVIII - первой половины XIX в.

Парк делится на пять основных частей (южная, центральная, восточная, западная и северная), но речь пойдет не о детальном описании парка. Всё это можно найти в Интернете.

Умань ещё знаменита тем, что здесь находиться могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава (1772-1810), которая привлекает более 30000 паломников (евреев–ортодоксов) каждый год на Рош Ха-Шана - еврейский Новый год. Его празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (тишри) по еврейскому календарю (приходится на сентябрь или октябрь). С этого дня начинается отсчёт дней нового еврейского года.

Все евреи, которые представляют брацлавское течение хасидизма, считают своей обязанностью побывать хотя бы раз в жизни на могиле рабби. Чем-то схоже с паломничеством мусульман в Мекку. Также считается, если они посетят его могилу в этот период, то весь год будет счастливым.

В этот период возникают периодически различные скандалы и инциденты с пребыванием паломников. Спокойствие на улицах в эти дни охраняют не только украинские полицейские, но и израильские.

Ещё этот город известен, может не широкому кругу читателей, своими двумя трагическими событиями.

В конце июля–начале августа 1941 года здесь произошло то, что мировой историографии известно, как битва под Уманью («Уманский котёл»).

В ходе наступления группы армий «Юг» вермахта на территории СССР и окружения ими советских войск были разбиты и погибли солдаты 6-й и 12-й армий Юго-Западного фронта и отдельных частей Южного фронта Красной армии.

Согласно немецкой статистике, к 8 августа были взяты в плен более 100 тысяч военнослужащих РККА. Среди них командиры 6-й и 12-й, армии. 317 бронеавтомобилей, 858 орудий, 242 противотанковых и противовоздушных орудий, 5250 грузовиков и 12 железнодорожных поездов.

Умань. Вокзал. Трофейный советский бронепоезд 1941 г.

Также было обнаружено около 18,5 тысяч погибших бойцов и командиров Красной армии. Таким образом, большая часть военнослужащих 6 и 12-й армий, принявших участие в сражении под Уманью, погибли либо попали в плен. Из окружения вышли единицы.

Фото подписано: Bolscheviks graves on the battlefield of Uman (Ukraine). Могила большевиков на поле боя Умани (Украина)

Немецкое командование просто не знало, что делать с таким количеством военнопленных! На месте птицефермы и глиняного карьера кирпичного завода размещался концентрационный лагерь, получивший печальное неофициальное название «Уманская Яма». Глубина карьера достигала 10 м, площадь превышала 300 кв.м. На территории ямы никаких сооружений не было - пленные целыми днями изнемогали под жгучим солнцем на голой земле. Лишь для тяжелораненых использовалось укрытие, где раньше сушили кирпич. За все время здесь побывали более 75 тысяч пленных. Из-за плохих условий содержания, голода, ран и болезней каждые сутки погибало около 100 человек.

На местах боёв и в лагере немцы и коллаборационисты («пособники») в первую очередь расстреливали военнопленных евреев, комиссаров, «политбойцов», раненых и ослабевших.

По данным немецкого командования, 14 августа 1941 года в Уманском лагере находилось 50 000 советских военнопленных.

Во время оккупации на территории парка «Софиевка» на поляне Дубинка было организовано кладбище для погибших немецких солдат.

Старожилы города помнят её ещё в послевоенное время всю в березовых крестах.

В годы войны некоторые сооружения парка были разрушены.

Умань была освобождена от нацистов 10 марта 1944 года.

Ещё один факт из мало известных страниц Умани.

28 августа 1941 в Умани побывали лидеры Германии и Италии - Адольф Гитлер (1889-1945) и Беннито Муссоллинни (1883-1945). Здесь они не только приняли парад союзных немецко-итальянских войск, но и произвели инспекционную проверку войск. Тогда это была огромная победа для стран «оси», т.е. гитлеровской коалиции.

Когда-нибудь эта пандемия, прозванная коронавирусом, закончится и мы сможем не только открыто встречаться и общаться, но и путешествовать. Поэтому приведу несколько рекомендаций на будущее.

Рекомендации:

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Софиевский парк Умани можно посетить ежедневно с 09:00 до 18:00 часов.

По отзывам, если прийти до официального открытия или после закрытия, за вход не взимается плата. Экскурсии проходят в сезон с апреля до середины ноября, для организации услуги в другое время года необходима предварительная заявка. Узнавать актуальный режим работы и стоимость входных билетов и дополнительных услуг можно на сайте Софиевского парка Умани

Рекомендуется приезжать рано утром, чтобы посвятить прогулке весь день.

Позаботьтесь о практичной одежде и удобной обуви.

За один день нельзя обойти весь этот чудесный парк.

И если решите обойти всю «Софиевку», по возможности разбейте посещение на два дня и запланируйте ночёвку в Умани.

И лучше его посещать в разные времена года. Даже посетив парк первый, второй или третий раз вы найдете в нем что-то новое…

Важно знать, что дополнительные прогулки на лодках, катамаранах, лошадях и прочие развлечения в парке платные.

По всему парку «разбросаны» кафе и сувенирные лавки, в которых вы сможете приобрести сувениры на любой вкус.

Этот уникальный парк с его старыми и новыми сюрпризами для гостей не перестает постоянно удивлять!