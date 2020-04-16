В Кривом Роге из инфекционки сбежал пациент с коронавирусом

Источник сообщил журналистам, что это один из двоих мужчин, результаты которого на COVID-19 стали известны 13 апреля. Известно, что беглец без определённого места жительства. Его госпитализировали врачи и доставили в больницу №1 с предварительным диагнозом пневмония. Тест ПЦР показал позитивный результат на коронавирус. После этого пациента перевели в инфекционку.

Инфицированный мужчина рассказал, что не имеет определённого места жительства. Последнее, что помнил больной – его ограбили в Днепре, там он жил у кого-то на даче. После мужчина приехал в Кривой Рог и находился в каком-то храме. Каком именно – не помнит, так как плохо ориентируется на местности.

Автор: Администратор

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