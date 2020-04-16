В Кривом Роге из инфекционки сбежал пациент с коронавирусом

16 квіт. 2020
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В Кривом Роге из инфекционной больницы сбежал пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Об этом нам стало известно из сообщения на местном сайте Первый Городской, который ссылается на собственные источники.