В Кривом Роге из инфекционки сбежал пациент с коронавирусом

В Кривом Роге из инфекционной больницы сбежал пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Об этом нам стало известно из сообщения на местном сайте Первый Городской, который ссылается на собственные источники.
Согласно полученной нами информации, на данный момент местоположение беглеца пока установлено. Информацию о сбежавшем пациенте подтвердили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.
Источник сообщил журналистам, что это один из двоих мужчин, результаты которого на COVID-19 стали известны 13 апреля. Известно, что беглец без определённого места жительства. Его госпитализировали врачи и доставили в больницу №1 с предварительным диагнозом пневмония. Тест ПЦР показал позитивный результат на коронавирус. После этого пациента перевели в инфекционку.
Инфицированный мужчина рассказал, что не имеет определённого места жительства. Последнее, что помнил больной – его ограбили в Днепре, там он жил у кого-то на даче. После мужчина приехал в Кривой Рог и находился в каком-то храме. Каком именно – не помнит, так как плохо ориентируется на местности.
Автор: Администратор
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