Видео - В Кривом Роге трубач устроил концерт на крыше

- 14 квіт. 2020
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Музыкант и ведущий из Кривого Рога Алексей Жиронкин во время карантина решил порадовать горожан своим творчеством. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Днепр Вечерний.
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Музыкант и ведущий из Кривого Рога Алексей Жиронкин во время карантина решил порадовать горожан своим творчеством. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Днепр Вечерний.
Криворожанин взобрался на крышу высотки, где устроил настоящий живой концерт, во время которого исполнил на саксофоне известные хиты. Впервые на крыше он сыграл 4 апреля лирическую композицию группы UMA2RMAN «Проститься», а затем вышел в Вербное воскресенье, 12 апреля, исполнив веселую песню Dance monkey (Tones and I).
Так музыкант хотел порадовать и подбодрить земляков во время вынужденной изоляции. И это ему удалось. Во время его импровизированного выступления жители окрестных домов выходили на балконы, выглядывали из окон, танцуя и подпевая местному маэстро. После выступления криворожане от души аплодировали музыканту и благодарили за позитив.
- В следующий раз попросили сыграть Талькова и Сектор газа, - рассказал Алексей Жиронкин на своей фейсбук-странице, где можно увидеть и само красивое выступление.
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