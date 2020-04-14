Видео - В Кривом Роге трубач устроил концерт на крыше

14 квіт. 2020
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Музыкант и ведущий из Кривого Рога Алексей Жиронкин во время карантина решил порадовать горожан своим творчеством. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Днепр Вечерний.