Видео - В Кривом Роге трубач устроил концерт на крыше

Так музыкант хотел порадовать и подбодрить земляков во время вынужденной изоляции. И это ему удалось. Во время его импровизированного выступления жители окрестных домов выходили на балконы, выглядывали из окон, танцуя и подпевая местному маэстро. После выступления криворожане от души аплодировали музыканту и благодарили за позитив.

- В следующий раз попросили сыграть Талькова и Сектор газа, - рассказал Алексей Жиронкин на своей фейсбук-странице, где можно увидеть и само красивое выступление.

Автор: Администратор

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі