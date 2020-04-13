На Дніпропетровщині священник причащав вірян з однієї ложки під час карантину (відео)

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У розпал пандемії коронавірусу на Дніпропетровщині священник причащав вірян з однієї ложки. Про це нам стало відомо з повідомлення на сайті Надзвичайні новини.

Згідно отриманої нами інформації, у Храмі Великомученика та цілителя Пантелеймона в місті Дніпро, священник причащав вірян з однієї ложки, незважаючи на пандемію коронавірусу. Відповідне відео на сторінці групи Типовий Тополь-Шевченківський район у Facebook опублікував Сергій Павлюченко.

У відео можна побачити натовп людей, які разом із дітьми прийшли до церкви відзначити Вербну неділю.

Незважаючи на режим надзвичайної ситуації в країні, введені обмеження і прохання не збиратися в церкві через зростання небезпеки захворіти, віряни вишикувалися в чергу до священика, який причащав усіх з однієї ложечки. Серед парафіян були і маленькі діти.

"Народ не розуміє, що це не жарт! Попи заради грошей зібрали народ", – написав Павлюченко.