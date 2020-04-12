Экспорт украинских ферросплавов сократился почти на четверть

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Украинские металлургические предприятия в марте 2020 года сократили экспорт ферросплавов на 22,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Первый деловой телеканал.

Сообщается, что производство сократилось до 66,4 млн дол. В натуральном выражении экспорт ферросплавов снизился на 21,9%, или же до 60,2 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

В первом квартале 2020 года выручка украинских металлургических предприятий от экспорта железной руды сократилась на 21% по сравнению с тем же периодом 2019 года, или же до 207,6 млн дол.

Всего в январе-марте предприятия экспортировали 199,2 тыс. т ферросплавов. Это на 16,4% меньше, чем в первом квартале прошедшего года.

Также в ведомстве добавили, что доля ферросплавов в общем объеме внешней торговли Украины составила 1,7%.

Основными направлениями экспорта для Украины являются— Нидерланды (29,35%), Турция (15,13%) и Италия (12,64%).

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