Экспорт украинских ферросплавов сократился почти на четверть

- 12 квіт. 2020
- 175
Завантажте мобільний додаток сайту
Украинские металлургические предприятия в марте 2020 года сократили экспорт ферросплавов на 22,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Первый деловой телеканал.
Сообщается, что производство сократилось до 66,4 млн дол. В натуральном выражении экспорт ферросплавов снизился на 21,9%, или же до 60,2 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.
В первом квартале 2020 года выручка украинских металлургических предприятий от экспорта железной руды сократилась на 21% по сравнению с тем же периодом 2019 года, или же до 207,6 млн дол.
Всего в январе-марте предприятия экспортировали 199,2 тыс. т ферросплавов. Это на 16,4% меньше, чем в первом квартале прошедшего года.
Также в ведомстве добавили, что доля ферросплавов в общем объеме внешней торговли Украины составила 1,7%.
Основными направлениями экспорта для Украины являются— Нидерланды (29,35%), Турция (15,13%) и Италия (12,64%).
Ранее мы сообщали о том, что на Днепропетровщине завод уволил сотни работников и находится на грани
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!