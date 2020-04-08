Вспышка COVID-19: установлены 556 человек, присутствовавших на религиозном собрании

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Как сообщал ранее NikopolNews , в Першотравенске Днепропетровской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Здесь выявлен 21 случай COVID-19. Также сообщалось, что накануне в городе проходил международный съезд одной из религиозных организаций. Его участники есть среди заболевших.

Полицейские установили 556 человек, которые были на собрании по изучению Библии в Першотравенске и могли контактировать с заразившимися коронавирусом.

Об этом NikopolNews узнал из сообщения пресс-службы Национальной полиции в Днепропетровской области.

«На сегодня установлены все 556 человек, которые находились на обучении в библейской школе и могли контактировать с больными коронавирусом. 71 человек уже подписали информационное согласие и находятся на самоизоляции. Это жители городов Терновка, Петропавловка и Першотравенск», — сказано в сообщении.

С другими возможными контактами полицейские проводят беседы о необходимости соблюдать условия самоизоляции и следить за своим самочувствием.

Правоохранители также нашли и опросили мужчину, который опубликовал на своей странице в Фейсбуке список лиц, контактировавших с больными. По факту публикации списка открыто уголовное производство по ст.182 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни).

В пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации, в свою очередь, сообщают, что с сегодняшнего дня, 8 апреля, ограничили въезд в Першотравенск и выезд из него. Сейчас продолжают выявлять контактных лиц и массово тестировать их на COVID-19.

Председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко распорядился выделить дополнительные средства защиты для городской больницы. Он рассказал, какие еще меры будут предприниматься для стабилизации ситуации.

«В Першотравенске имеем 21 случай коронавирус. Дополнительно проверяем всех людей, которые могли контактировать с теми, кто уже заболел. Сегодня массово протестируем их на COVID-19, – сообщил он. – С сегодняшнего дня въезд в Першотравенска и выезд с него ограничено. Вместе с Нацполицией организовали блокпосты на границе города. Там также дежурят медработники, которые проверяют температуру и самочувствие водителей и пассажиров».

Сегодня днем служба ГСЧС начнет тотальную дезинфекцию улиц и подъездов в городе, добавил глава области. Сейчас туда дополнительно завозят дезинфицирующие средства.

«В Першотравенск уже выехали директор департамента здравоохранения ОГА Валерий Сердюк и главный государственный санитарный врач Днепропетровской области Александр Штепа. Они проверят, насколько корректно работают мобильные медицинские бригады, которые собирают пробы для анализа на COVID-19. Проинспектируют и госпитальную базу – Першотравенскую городскую больницу. Доставят средства индивидуальной защиты для врачей», – сказал Александр Бондаренко.

По его словам, сегодня областной департамент здравоохранения в координации с председателем Першотравенска выберут место обсервации. Оно для людей с подозрением на коронавирус, которые не могут оставаться дома, потому что живут не одни.

«Ситуация под контролем. Имеем четкий план действий, работаем в тесной координации с председателем горсовета, всеми службами, в частности, Нацполицией и ГСЧС, – подчеркнул Александр Бондаренко. – Обращаюсь к жителям Першотравенска: оставайтесь дома! Именно сейчас самоизоляция играет ключевую роль в борьбе с коронавирусом».

Тем временем в местных пабликах Першотравенска идут настоящие войны. Горожане разделились на два лагеря: одни обвиняют членов религиозной организации в создании угрозы для всех жителей, другие защищают верующих. Следует отметить, что данная религиозная организация в Першотравенске очень популярна. Собрания посещают многие жители шахтерского городка.