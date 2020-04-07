Вспышка коронавируса в городе на Днепропетровщине: заболели участники религиозного съезда (видео)

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На Днепропетровщине официально зарегистрирована вспышка коронавируса в городе Першотравенск. Город могут полностью закрыть. Об этом NikopolNews узнал из сюжета на канале 112.

Согласно информации, полученной NikopolNews , здесь коронавирус подтвержден у шести людей. Более 500 человек на данный момент находятся на самоизоляции, 60 ждут результатов исследований.

В марте в Першотравенске состоялся съезд одной из религиозных организаций, на котором присутствовало более 600 человек из Украины, Молдовы, России и других стран. Спустя некоторое время коронавирусом заболела жительница Новомосковска. Она соврала врачам, сказав, что общалась с родственниками из России. На самом деле ездила на съезд в Першотравенск.

Также известно, что коронавирус подтвержден у россиянина, который ездил на церковное собрание.

Ранее мы сообщали о том, что в Днепропетровской области 6 апреля зафиксировали 12 новых случаев коронавируса