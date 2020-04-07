Субсидії під час карантину: що важливо знати

- 07 квіт. 2020
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Урядом 25.03.2020 прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 247 «Про особливості надання житлових субсидій». Документ опублікований на офіційному сайті уряду.
Згідно отриманої нами інформації, постанова передбачає:
- заборону припинення під час карантину призначених житлових субсидій, за винятком випадків, коли унеможливлюється їх надання;
- призначення у травні 2020 року житлової субсидії на наступний період усім домогосподарствам, які її отримували в опалювальному періоді 2019‒2020 років, без їхніх звернень, якщо в домогосподарстві не відбулися зміни (в т.ч. і за рішенням комісії);
- врахування до доходу осіб, звільнених з роботи під час карантину відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, які зареєструвалися в службі зайнятості, допомоги по безробіттю замість заробітної плати, яку вони отримували за попереднім місцем роботи (інші види доходів враховуються відповідно вимог Положення про призначення субсидій);
- збільшення на 50 % соціальних нормативів користування окремими комунальними послугами в місяцях дії карантину, які будуть перераховані в квітні, починаючи з березня 2020 р.;
- відтермінування до закінчення карантину зміни базової норми плати за житлово-комунальні послуги отримувачами житлової субсидії з 15 % до 20 %, яку було передбачено з травня 2020 року.
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