ВИДЕО - На Днепропетровщине парень выгуливал курицу на поводке

- 07 квіт. 2020
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На Днепропетровщине парень вывел на улицу курицу на поводке. Курьезное видео мы нашли в сети. Инцидент имел место в поселке Слобожанское.
Таким образом хозяин домашней курицы очевидно решил обойти карантинные запреты или просто высмеять их и стать звездой Ютуба.
Напомним, с 6 апреля в Украине введены еще более строгие карантинные ограничения. Социальные сети сегодня изобилуют мемами на эту тему. В частности, на тему собак, с которыми разрешено гулять.
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