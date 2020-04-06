В Днепре борются за жизнь девочки, которая, спасая дом, сильно обгорела

- 06 квіт. 2020
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В Днепре спасают маленькую девочку, которая, пытаясь предотвратить большой пожар в доме, где она находилась с младшим братом, сильно обгорела. Об этом нам стало известно из сообщения волонтера БФ «Совушка» Александры Совы -Тимощенковой.
Волонтер умоляет о помощи, так как ребенок тяжелый. Согласно информации, полученной нами, дети играли возле печки с открытым огнем. Младший брат толкнул первоклассницу Дарину, и на ней загорелась одежда. Девочка стала тушить ее на себе, но кровать, о которую она сбивала пламя, тоже загорелась. И Дарина принялась тушить ее, хотя горела сама.
Когда мама обнаружила ребенка, девочка стояла в тлеющей одежде и извинялась, что не смогла потушить кровать.
По словам волонтера, у ребенка 60% глубоких ожоговых ран (кожа прогорела до мышц). Девочка находится в больнице на Космической.
Также волонтер сообщает, что на данный момент только в одной больнице Днепра пятеро детей с ожогами. По словам Александры, такого количества не было за весь год.
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