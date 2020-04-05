Мер Запоріжжя не зупинятиме транспорт на вимогу Уряду

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Мер Запоріжжя Володимир Буряк вирішив не зупиняти громадський транспорт у місті на вимогу Уряду. Про це нам стало відомо із заяви міського голови у Фейсбуці.

У Запоріжжі громадський транспорт працюватиме і надалі, попри постанову Кабінету міністрів, якою з 6 квітня в Україні посилюють карантинний режим.

«За інформацією Міністерства охорони здоров’я, рекомендовано заборонити роботу транспорту, окрім трамваїв і тролейбусів. Розумію, що такий вимушений захід, напевно, правильний. Але я знаю, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек і взагалі тим, хто не має змоги працювати дистанційно, потрібно якось добиратися на роботу», — написав Володимир Буряк.

Міський голова зазначив, що порадився з юристами і ухвалив рішення, щоб весь транспорт від 6 квітня вийшов на маршрути.

«Керуюся Постановою Кабінету міністрів від 2 квітня 2020 р. № 255 (там йдеться про посилення карантину з 6 квітня — ред.). Ще раз: завтра великі автобуси, маршрутки, трамваї та тролейбуси будуть працювати, як і раніше», — пояснив Буряк, додавши, що у транспорт пускатимуть лише тих, хто в масці.

Мер Запоріжжя Володимир Буряк вирішив не зупиняти громадський транспорт у місті на вимогу Уряду. Про це нам стало відомо із заяви міського голови у Фейсбуці. У Запоріжжі громадський транспорт працюватиме і надалі, попри постанову Кабінету міністрів, якою з 6 квітня в Україні посилюють карантинний режим. «За інформацією Міністерства охорони здоров’я, рекомендовано заборонити роботу транспорту, окрім трамваїв і тролейбусів. Розумію, що такий вимушений захід, напевно, правильний. Але я знаю, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек і взагалі тим, хто не має змоги працювати дистанційно, потрібно якось добиратися на роботу», — написав Володимир Буряк. Міський голова зазначив, що порадився з юристами і ухвалив рішення, щоб весь транспорт від 6 квітня вийшов на маршрути. «Керуюся Постановою Кабінету міністрів від 2 квітня 2020 р. № 255 (там йдеться про посилення карантину з 6 квітня — ред.). Ще раз: завтра великі автобуси, маршрутки, трамваї та тролейбуси будуть працювати, як і раніше», — пояснив Буряк, додавши, що у транспорт пускатимуть лише тих, хто в масці.