Половина підприємців не витримають карантин більше місяця: опитування

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Половина підприємців витримають в умовах карантину не більше місяця. Лише кожен четвертий витримає 2-3 місяці і не збанкрутіє. Про це повідомляється з посиланням на agravery.com, який, в свою чергу, посилається на результати опитування Спілки українських підприємців.

Згідно отриманої нами інформації, 51% підприємств здатні протриматися лише 1 місяць.

За результатами опитування майже 60% власників бізнесу продовжують діяльність під час обмежень, це переважно великий та середній бізнес, ще 29% — припинили роботу — характерно для мікробізнесу.

«6% підприємців повністю закрили бізнес, у цю категорію потрапив переважно мікро та малий бізнес. Лише 3% респондентів вказують, що їхній бізнес зможе працювати тривалий час за необхідних умов (орендні канікули, віддалений доступ для співробітників, перегляд бізнес-моделі)», — зазначають в спілці.

Третина власників бізнесу, переважно мікропідприємства, заявляють про падіння доходів на 90−100% з початку карантину. Ці ж підприємці вже звільнили до 50% штату співробітників.



«Власники малого та середнього бізнесу говорять про зменшення доходів на 25−50% порівняно з докарантинним періодом і вже звільнили від 10 до 25% працівників. Втрати прибутків великих підприємств становлять 10−25%, там прогнозується скорочення штату на 25%до кінця обмежувальних заходів», — свідчать дані опитування.

Також, окрім тимчасового скасування ЄСВ та ПДФО, спілка продовжує наголошувати на необхідності більш серйозних заходів на підтримку бізнесу, зокрема: