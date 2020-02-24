Упала в ведро с кипятком: на Днепропетровщине спасают трехлетнюю девочку (фото)

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На Днепропетровщине спасают трехлетнюю девочку, которая упала в ведро с кипятком и получила 50% ожогов тела. Об этом нам стало известно из сообщения в волонтерской группе «Совушка» в Фейсбуке.

Согласно полученной нами информации, трехлетняя Анечка пострадала вчера, 23 февраля. Она воспитывается в приемной семье, где есть другие дети.

Малыши играли в комнате, где стояло ведро с кипятком. Младший братик толкнул Анечку, она не удержалась на ногах и села в ведро.

Девочку госпитализировали в реанимацию областной больницы на Космической в Днепре. По словам врачей, состояние ребенка крайне тяжелое, предстоит длительное лечение.

Волонтеры обращаются за помощью ко всем неравнодушным.