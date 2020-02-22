На Днепропетровщине пенсионер застрял и полночи провисел на балконе

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На Днепропетровщине вчера, 21 февраля, мужчина пенсионного возраста полночи провисел на балконе многоэтажки. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Днепр оперативный.

Согласно полученной нами информации, инцидент случился в Кривом Роге в Саксаганском районе в одном из многоэтажных домов. 70-летний мужчина решил попасть к себе в квартиру на втором этаже через балкон, но застрял. Он повис, держась руками за балконную плиту и деревянную доску, не в состоянии подняться дальше наверх.

Причина столь странного поступка банальна - мужчина выпил и потерял ключи, поэтому решил таким необычным способом попасть домой.

В итоге, пенсионер провисел там с 2-х часов ночи до 5-ти часов утра. К счастью, человека спасли МЧС-ники, которые прибыли к месту происшествия и помогли бедолаге подняться наверх при помощи лестницы.