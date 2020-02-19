На Дніпропетровщині пенсіонерку вбили і розчленували через борг

Завантажте мобільний додаток сайту

На Дніпропетровщині сталася трагедія. 76-річну жінку вбили. Її розчленоване тіло було знайдено у ставку. Про це нам стало відомо з повідомлення прес-служби Національної поліції у Дніпропетровській області.

Згідно отриманої нами інформації, фрагменти жіночого тіла водолази витягнули зі ставка у Металургійному районі міста Кривий Ріг.

Повідомлення про страшну знахідку надійшло до поліції 18 лютого о 10:10. Поліція встановила особу загиблої, а згодом правоохоронці затримали підозрюваного в убивстві. Ним виявився 78-річний місцевий мешканець.

Встановлено, що чоловік скоїв злочин через небажання віддавати потерпілій заборговані гроші. Зловмисник вдарив жінку молотком по голові, а потім розчленував тіло на частини та кинув до водойми.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Зараз підозрюваний дає свідчення. Слідчі дії тривають. Встановлюються всі обставини події.