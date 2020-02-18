Банківські працівниці оформлювали кредити на громадян без їх відома: на Дніпропетровщині розкрили злочинну схему

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На Дніпропетровщині слідчі викрили схему, за якою дві банківські працівниці заволоділи 500 000 гривень кредитних коштів. Про це нам стало відомо з повідомлення прес-служби Національної поліції у Дніпропетровській області.

Згідно отриманої нами інформації, перебуваючи на посадах кредитних менеджерів у двох різних комерційних банках, мешканки Дніпра оформлювали кредити на громадян без їх відома та привласнювали отримані кредитні кошти.

Як встановили слідчі, одна з працівниць банку видавала кредити фізичним особам, після чого передавала копії документів та інші особисті дані реальних людей подрузі, яка працювала таким же кредитним менеджером в іншому банку. Друга зловмисниця оформлювала документи про видачу кредитних карток з лімітом приблизно 200 гривень. Діючи за такою схемою, менеджерки протягом року знімали з карток гроші та оформлювали нові кредити на осіб без їх відома.

Для того, щоб схема продовжувала працювати й не була викрита службою безпеки банку, шахрайки періодично робили по кожному з кредитів мінімально допустимі платежі.

До втручання працівників поліції подругам вдалося заволодіти грошовими коштами банку на суму понад 500 тисяч гривень.

Слідчі відділу розслідування економічних злочинів під оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області викрили їх злочинну схему та притягнули зловмисниць до кримінальної відповідальності. Жінкам повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Їм обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Обвинувальний акт направлено на розгляд суду.

Завдяки співпраці слідчих та співробітників служби безпеки банку усі обставини злочину було встановлено. Жодна з осіб, на чиї імена було видано кредити, не буде змушена доводити, що не отримувала кредитні гроші.