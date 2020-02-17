Авто, уходя от погони, снесло троих людей, в том числе ребенка: видео смертельного ДТП в Днепре

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В Днепре вчера, 16 февраля, вечером, произошло страшное ДТП со смертельными последствиями. Об этом нам стало известно из сообщений на сайте Днепр оперативный, а также пресс-службы патрульной полиции в Днепропетровской области.

Согласно полученной нами информации, водитель Ауди пытался сбежать от полиции и сбил троих пешеходов на пересечении ул.Воронежской и пр.Слобожанский в Днепре.

Как сообщали с места событий корреспонденты Днепра оперативного, предыстория этого дикого происшествия такая.

На ул.Калиновой полиция обнаружила автомобиль Ауди, из которого раздавались крики о помощи. На требование правоохранителей остановиться водитель не отреагировал и пытался скрыться, двигаясь на высокой скорости. В том числе - проскакивая перекрестки на красный, пытаясь уйти от преследующих его правоохранителей.

В итоге дикой погони на пересечении ул.Воронежской и пр.Слобожанский Ауди сбило трех человек, среди которых был ребенок – девочка, которую нес на руках мужчина. Ее отец погиб на месте в результате наезда. Еще один человек получил травмы. Оба пострадавших: взрослый и ребенок, - в тяжелом состоянии.

Сам автомобиль Ауди влетел в ограждение и получил сильные повреждения.

Момент ДТП попал на видео. На записи видно, что пешеходов от удара подбросило вверх.

Водителя и всех пассажиров авто задержала полиция.

Патрульная полиция Днепра сообщает, что изначально пассажир автомобиля Ауди, увидев патрульных, открыл задние дверцы во время движения авто, и закричал: «помогите». Это заметил экипаж и не мог не отреагировать, подав водителю автомобиля требование об остановке. Однако, тот резко ускорил движение, несмотря на спецсигналы и команды полицейских.

Информация сразу была передана в радиоэфир другим экипажам полиции. В течение 10 минут водитель Ауди пытался скрыться от блюстителей порядка, двигался на большой скорости, проезжая на запрещенные сигналы светофоров, игнорировал требования об остановке. На одном из перекрестков проспекта Слободского и улицы Воронежской произошла трагедия — водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство сбил трех пешеходов.

После ДТП из Ауди выскочили трое человек. Двое бросились наутек, а третий побежал к патрульным с просьбой о помощи. С его слов, неизвестные силой отстранили его от управления автомобилем и везли в неизвестном направлении. Экипажи и сотрудники полка полиции особого назначения догнали двух беглецов и задержали их. Во время поверхностной проверки у одного из них инспекторы и в салоне авто обнаружили предметы, похожие на пистолеты. Предварительно пистолеты — боевое оружие.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Индустриального отделения полиции.

Как выяснилось, мужчина, который убегал от полиции за рулем Ауди находится в розыске Сакским отделением полиции ГУМВД Украины в АР Крым и г. Севастополь по ст.189 (Вымогательство) УК. Предварительно, виновным грозит ответственность по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК, по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УКУ, ст.146 (Незаконное лишение свободы) УК, ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК.

Уже известно имя погибшего в ДТП. Это 30-летний Александр Усачев, которого многие днепряне знают, как талантливого и успешного ведущего праздников.

Друзья и знакомые не могут прийти в себя от произошедшего. Они массово выражают соболезнования близким и родным погибшего.