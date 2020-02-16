На Дніпропетровщині потонули двоє рибалок

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На Дніпропетровщині за останні дні на воді загинули двоє рибалок. Про це нам стало відомо з повідомлень ГУ ГСЧС у Дніпропетровській області.

Згідно отриманої нами інформації, 13 лютого о 19:17 до Служби порятунку «101» від громадянки надійшло повідомлення про те, що на річці Янчур у селі Єгорівка Покровського району ймовірно чоловік провалився під кригу.

До місця події негайно направлено рятувальників 21-ої державного пожежно-рятувального підрозділу Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю до місця виклику співробітники Служби порятунку «101» встановили, що на місці знаходився власний автомобіль «ВАЗ-2109», посеред річки - рибальські снасті та видимий пролом криги.

На відстані 7 м від берега рятувальники на гумовому човні дісталися до місця, де видно було тіло чоловіка, пробили лунку та за допомогою рятувальної мотузки дістали загиблого 1959 року народження.

А сьогодні, 16-го лютого о 00:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у місцевий ставок села Нове Засілля П’ятихатського району під час ловлі риби чоловік провалився під лід.

За викликом терміново направлено черговий караул 54-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що на відстані 15 метрів від берега на глибині, приблизно, 2 метри чоловік провалився під лід.

Співробітники Служби порятунку за допомогою гумового човна, рятувальної мотузки та підручних засобів витягли чоловіка без ознак життя, 1955 року народження з води та доправили до берега.

Співробітники ГУ ГСЧС просять громадян бути обережними і не ризикувати життям!