На Дніпропетровщині музрук ґвалтував дитину та знімав все на відео (відео)

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На Дніпропетровщині чоловік, який працював з дітьми, розбещував неповнолітніх та знімав порно з ними. Про це нам стало відомо з повідомлень прес-служб Національної поліції та прокуратури у Дніпропетровській області.

Згідно отриманої нами інформації, працівники кіберполіції в Дніпропетровській області спільно зі слідчими поліції Дніпропетровщини, ювенальними поліцейськими під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, викрили 59-річного чоловіка у створенні протиправного контенту.

Кіберполіція встановила, що фігурант займався створенням дитячої порнографії. Надалі розповсюджував контент в мережі Інтернет за допомогою файлообмінників та спеціалізованих форумів. За це він отримував грошову винагороду.

У ході досудового розслідування встановлено, щодо створення протиправного контенту чоловік залучив малолітню жительку міста Кам’янське.

Фігурант з метою постійної взаємодії з дітьми працевлаштовувався на посади, функціональні обов’язки яких передбачають безпосередній контакт та роботу з дітьми. Останнім часом він працював музичним керівником одного з дитячих художніх колективів міста Кам’янське, неодноразово вчиняв протиправні насильницькі дії сексуального характеру відносно 12-річної дівчинки. Застосовуючи психологічний тиск, чоловік ґвалтував дитину та здійснював відеозйомку порнографічного характеру з метою подальшого збуту.

Кіберполіція провела обшуки за місцями мешкання та роботи чоловіка. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, роутери, флешносії, жорсткі диски, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки та чорнові записи.

Зловмисник раніше не судимий, в поле зору правоохоронців не потрапляв.

Наразі йому повідомлено про підозру скоєнні вказаних кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15-ти років ув‘язнення.