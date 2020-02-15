Ужас в Никопольском районе: двое сгоревших мужчин и повешенная женщина (видео)

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В Никопольском районе два человека погибли на пожаре. Об этом нам стало известно сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Согласно полученной нами информации, 15-го февраля в 11:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по улице 40 лет Победы села Мусиевка Никопольского района.

По указанному адресу было направлено дежурное отделение 28-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в одноэтажном жилом доме.

Огнем уничтожено домашнее имущество на площади 9 м. кв. В 11:30 пожар локализован и в 12:10 ликвидирован.

Во время тушения возгорания внутри здания огнеборцами обнаружены мужчины без признаков жизни, вероятно, инвалиды (1980 и 1969 годов рождения). Также, во дворе частного домовладения обнаружено тело женщины (повешенной), 1957 года рождения.

К ликвидации возгорания привлечено 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.