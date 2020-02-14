В Днепре крупного областного чиновника уличили в коррупции

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В Днепре уличили в коррупции высокопоставленного областного чиновника. Об этом нам стало известно из сообщения пресс-службы Службы безопасности Украины.

Согласно полученной нами информации, руководитель областного Центра радиационной безопасности и медицинской радиологии вымогал у собственника частной клиники деньги за беспрепятственное прохождение персоналом медучреждения специальных курсов.

Как сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины, после приобретения нового рентген-аппарата владелец клиники обратился за разрешением на работу персонала с этим оборудованием. В ответ он получил предложение решить вопрос неофициально, за мзду. Факт получения 12 тысяч гривен был задокументирован правоохранителями. Во время обыска в рабочем кабинете и дома у чиновника было изъято 500 тысяч гривен, вероятно полученных преступным путем.

По оперативной информации руководитель Центра систематически получал мзду не только от местных медучреждений, но и "подрядился решать вопросы" по всей Украине.

Открыто уголовное производство, руководителю Центра сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 368 УК Украины.

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