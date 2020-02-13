На Днепропетровщине раскрыли преступную газовую схему на десятки миллионов

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На Днепропетровшине правоохранители раскрыли преступную газовую схему с оборотом в десятки миллионов гривен. Об этом нам стало известно из сообщения Национальной полиции в Днепропетровской области.

Согласно полученной нами информации, в Днепропетровской области полиция вместе с областной прокуратурой раскрыли преступную группировку, которая безосновательно получала сжиженный газ, предусмотренный для нужд населения негазифицированных районов и в дальнейшем реализовывала его через сеть подпольных АЗС.

Правоохранители установили, что с целью получения сжиженного газа для нужд населения члены преступной группы создали коммерческую структуру. Также в органы местного самоуправления подавали поддельные списки обращений граждан не газифицированных районов Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей, нуждающихся в в газе, которые, вроде бы, обратились в их коммерческую структуру.

Сжиженный газ, приобретенный для нужд населения, дельцы продавали через сеть подпольных АЗС, но уже по рыночным ценам. Часть средств вносили на счета коммерческой фирмы, которые как будто были получены от потребителей. На самом деле, эти потребители, жители не газифицированных районов всех трех областей вообще не получали газ для своих нужд.

Общая сумма убытков, нанесенных государству, по предварительным оценкам составляет десятки миллионов гривен. Правоохранители провели санкционированные обыски у фигурантов по месту жительства, а также в офисе и местах продажи сниженного газа. В результате обысков были изъяты поддельные отчеты о реализации газа, черновики, 15 000 долларов и 80 000 гривен, незарегистрированное оружие, гранату и автомобили для перевозки сниженного газа.

Шести должностным лицам коммерческой структуры было объявлено подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения на время следствия. Также будет проверятся причастность к этому преступлению должностных лиц органов государственной власти.