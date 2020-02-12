Из Днепра можно будет улететь в Берлин: расписание, цены

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В июне в Днепре появится прямой авиарейс в Берлин. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте avianews.com.

Согласно полученной нами информации, украинская авиакомпания «Роза Ветров» (Windrose) анонсировала запуск в июне 2020 года прямых рейсов Днепр-Берлин и открыла продажу билетов на этот маршрут.

Полеты будут выполняться в период с 1 июня по 23 октября три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам в аэропорт Тегель.

На линии заявлен региональный реактивный самолет Embraer 145. Вылет рейсов из Днепра запланирован на 11:00, вылет из Берлина — на 13:40. Время в пути составит 2 часа 55 минут по пути в Германию и 2 часа 40 минут в обратную сторону.

Стоимость авиабилетов начинается от 2700 грн в одну сторону, от 6860 грн туда-обратно. В цену включена перевозка 7 кг ручной клади и 23 кг багажа. Продажа открыта на сайте «Розы Ветров» и через агентства.

Расписание рейсов Днепр — Берлин «Роза Ветров»:

Вылет: 11:00, прилет: 12:55 (понедельник, среда, пятница)

Расписание рейсов Берлин — Днепр «Роза Ветров»: