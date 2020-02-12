На Днепропетровщине автомобиль слетел с моста: погибла девушка (ВИДЕО)

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На Днепропетровщине произошла трагедия. С моста в воду слетел автомобиль. Погибла 19-летняя девушка. Об этом нам стало известно из сообщения ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Согласно полученной нами информации, в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области легковой автомобиль Renault Megane упал с моста в сбросной канал.

Инцидент произошел накануне вечером 11 февраля. Сообщение о ДТП поступило в службу спасения в 18:42.

"На месте происшествия установлено, что, ориентировочно, во время следования по узкому мостику через сбросной канал легковой автомобиль Renault MEGANE упал в воду. В результате происшествия погибла пассажирка 2001 года рождения, и пострадал водитель 1970 года рождения, которого сотрудники Службы спасения изъяли из воды с помощью спасательного круга и веревки", - сказано в сообщении ГСЧС области

Пострадавшего передали медикам для госпитализации. На месте работали девять человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине утонул автомобиль, в результате чего погибла семья с ребенком