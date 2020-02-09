На Дніпропетровщині хлопець випав з 7 поверху і вижив

Завантажте мобільний додаток сайту

На Дніпропетровщині молодий хлопець випав з сьомого поверху і залишився живим. Про це нам стало відомо з повідомлення на сайті Depo.Дніпро, який посилається на Інформатор.Дніпро.

Згідно отриманої нами інформації, інцидент стався у будинку №10 по проспекту Героїв у Дніпрі. З невідомих поки що причин молода людина випала з 7 поверха і залишилися живою. На місце події прибула карета швидкої допомоги. Постраждалому надали першу допомогу і відправили до лікарні Мечникова.

За попередніми даними, хлопцю 23 роки. Поліція розглядає кілька версій того, що сталося, – від нещасного випадку до спроби вчинити самогубство.

Раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині пенсіонера пограбували двічі за один вечір