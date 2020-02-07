Руководство Запорожской АЭС подозревают в отмывании денег через фирму Коломойского

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В Государственном бюро расследований подозревают администрацию Запорожской АЭС в разворовывании средств на закупках услуг по предоставлению питания работникам атомной станции. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте 368.media, который ссылается на материалы уголовного производства.

Согласно полученной нами информации, средства «отмываются» через подконтрольную Игорю Коломойскому фирму. Об этом свидетельствуют материалы уголовного производства №62019080000000404 по ч. 2 ст. 364 УК.

По данным следствия, бюджетные деньги разворовывали с 2015 года благодаря подрядам на лечебно-профилактическое питание сотрудников и питание на производстве. Тендеры каждый раз выигрывало ООО «Комбинат общественного питания АЭС» (ООО «КОП АЭС»): с начала 2015 года и по март 2019 Запорожская АЭС заключила с фирмой пять договоров общей стоимостью более 333,5 млн гривен.

При этом, в договоры внесли более 4,3 тыс. сотрудников, работающих в особо вредных условиях, которые должны были ежедневно получать лечебно-профилактическое питание. На деле же количество таких сотрудников завысили более чем на тысячу человек: фактически лечебно-профилактическое питание получали менее 3,3 тыс. сотрудников.

Акты о предоставлении услуг при этом не корректировали, незаконно причисляя деньги ООО «КОП АЭС» деньги. Таким образом на Запорожской АЭС незаконно вывели из бюджета более 60 млн гривен. В дальнейшем ООО «КОП АЭС» перечисляло средства на счета ООО «Грин Лайф» и ООО «Ливайн Торг», «отмывая» таким образом бюджетные деньги.

Кроме того, по данным ГБР, в схеме задействовали чиновников ГФС в Запорожской области и Восточного офиса Госаудитслужбы, которые не реагировали на выявленные нарушения.

ООО «КОП АЭС» зарегистрировано в селе Благовещенка Запорожской области и оформлено на Татьяну Самойдюк и ее супруга, бывшего секретаря горсовета Энергодара от «Партии регионов» Иван Самойдюк, он же значится конечным бенефициаром предприятия. Руководит предприятием Валентина Чебыкина, но среди подписантов значится Валерий Палиенко, жена которого Татьяна Палиенко занимает руководящую должность на Запорожской АЭС. Кроме того, среди учредителей ООО «КОП АЭС» фигурирует сельскохозяйственное ООО «Благовещенка», среди основателей которого опять же Иван Самойдюк, а также Виталий Хабло, жена которого Людмила Готыч также работает на Запорожской АЭС.

Что касается ООО «Грин Лайф» и ООО «Ливайн Торг», через которые «отмывают» выведенные из бюджета средства, то, по данным ГБР, фирмы имеют признаки фиктивности. Кроме того, одно из предприятий связано с олигархом Игорем Коломойским. Речь идет об ООО «Ливайн Торг», которое вместо обанкротившегося «ПТФ Авиас» в 2018 году стало заниматься продажей топлива подконтрольного Коломойскому ОАО «Укрнафта». Кроме того, между ООО «Ливайн Торг» и зарегистрированным в пгт Якимовка Запорожской области на Виталия Ворфоломеева ООО «Грин Лайф» прослеживается связь: «Ливайн Торг» находится по одному адресу с целым рядом фирм, связанных общим телефонным номером с ООО «Химснабтрейдинг», «Химснабтрейдинг» соседствует с ООО «Высокий урожай», а то через основателей и владельцев связано с ЧП «Аскон», зарегистрированным по одному адресу с ООО «Грин Лайф».

Отмечается, что это уже не первое уголовное производство по факту бюджетных растрат на питании работников Запорожской АЭС.