В Днепре не пережил морозную ночь бездомный: его пса приютили добрые люди (фото)

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В Днепре прошлую ночь не пережил бездомный мужчина, который жил на улице вместе со своим псом. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Днепр оперативный, который ссылается на сообщения в соцсетях.

Сообщается, что мужчину звали Юрием. Он жил в районе 12-го квартала Днепра и был хорошо знаком многим. В соцсетях люди сожалеют по поводу смерти бездомного. Также они выражали беспокойство о судьбе собачки Тоши, которая потеряла хозяина.

«СОКВАРТАЛЬЦЫ! Из окна трамвая только что видел, как группа людей в комбинезонах грузила накрытое тело человека возле разрушенного здания на 152 Дивизии. Позвонил в дежурную часть, выяснилось, что забирали умершего бомжа Юру («Пирата»). За его собачку Тошу в полиции информации нет. Может он остался в этом здании ждать хозяина, если жив. У кого есть сейчас возможность забрать собачку для пристройства или к себе - заберите, пожалуйста!!!», - написал в Фейсбуке в группе «12 Квартал Днепра» местный житель Александр.

Неравнодушные жители этого района уже даже собирались создавать поисковую команду, чтобы найти собаку. Но, как оказалось, одна из местных жительниц уже забрала ее к себе, за что получила огромную благодарность от всех знакомых с данной ситуацией жителей 12-го квартала.